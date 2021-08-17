Горняк22: Три батальона ППС выезжали на массовую ночную драку в Новосибирске

Кулак. Драка Фото: pixabay.com

В драке приняли участие не менее десяти человек, причем как парней, так и девушек, – очевидцы говорят, что отношения выясняли две компании молодых людей

Массовая ночная драка произошла в центре Новосибирска, у дома на улице Советской, 35. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что сообщение о драке поступало в дежурную часть – на место происшествия выезжали три батальона ППС. Однако приехавшая полиция уже не застала дерущихся на месте.

Кроме того, в ГУ МВД сообщили, что никаких заявлений от пострадавших в ночной драке или сообщений из медицинских учреждений не поступало, уточняет НГС.

На кадрах видео, которое опубликовали очевидцы, заметно, что дерущиеся периодически выбегали на проезжую часть. Конфликт якобы возник между двумя компаниями молодых людей.

ТОЛК