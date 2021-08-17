Горняк22: «Гнали дурные мысли»: волонтеры рассказали о поисках похищенной девочки на Алтае

Волонтеры Фото: Лиза Алерт

Поисковики сутками искали пропавшего ребенка, потому что ночью в лесу девочке одной оставаться опасно. Сотни неравнодушных людей помогали в поиске

Волонтеры заявили, что на поиски 12-летней девочки в Бийском районе, которую похитил местный житель, откликнулись сотни человек. Об этом говорится в сообществе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из организаторов поисков, Диана Круглова, рассказала, что заявка поступила уже поздно ночью, а ехать от Барнаула около двух часов. Однако местные поисковики сразу выдвинулись на место.

«Родственники с 17.00 ищут самостоятельно, результатов пока нет. А у нас напряженный момент: время близится к 11 вечера, на дорогу поисковикам минимум два часа, то есть в лучшем случае на месте они смогут быть около двух часов ночи. Но ребенок, лес, ночь… Назначаем выезд», – рассказывает она.

Когда первые поисковики прибыли на место, родственники уже обследовали маршрут, где ехала девочка.

Приблизительно в два ночи прибыла группа поисковиков из Барнаула с оборудованием. К этому моменту уже начали стекаться местные жители и жители города Бийска, готовые помочь в поиске ребенка.

В 3.00 на берегу нашли вещи девочки – футболку, шорты и телефон.

«Уже стемнело и похолодало. И этот враждебный человеку ночной лес, а в нем одинокий подросток… Стараемся отогнать дурные мысли», – рассказывает девушка.

Она призналась, что у организаторов не смолкал телефон – постоянно звонили люди и предлагали помощь. Когда разместили просьбу о доставке еды и воды, начали сыпаться звонки. Люди привозили много еды, а одна женщина вместе с колонной военных привезла поисковикам кипяток.

На следующий день место поиска исследовало уже более 200 добровольцев, поисковики, сотрудники полиции, МЧС, власти. Они прочесывали лес, район, где нашли вещи, поселок. Сотрудниками МЧС осуществлялся осмотр акватории реки Бии в районе обнаружения вещей при помощи водолазов и катеров. Вечером из Барнаула прибыл пилот, и при помощи квадрокоптера была произведена съемка близлежащих полей.

А в пять утра мать девочки сообщила, что ее дочь жива и пришла сама домой.

«С замиранием сердца хватаю телефон и набираю ее. Аня вернулась домой сама среди ночи. Плачем вместе с мамой. Нет слов передать ту тяжесть, которая камнем висела на душе, и чувство облегчения», – говорит инфорг.

Напомним, днем 31 июля в Бийском районе пропала 12-летняя школьница. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина, а потом отпустил.

Подозреваемого искали несколько дней. Затем его обнаружили в Республике Алтай. Известно, что свою вину 40-летний Олег Лавкин уже признал. К преступлению злоумышленник тщательно готовился – оборудовал подвал, а жертву долго выслеживал. Ему предъявили обвинение в похищении человека и сексуальном насилии над детьми.

ТОЛК