Горняк22: «Все в камере рыдали»: жена расчлененного рэпера пытается выйти на свободу

Марина Кохал Фото: личная страница во "ВКонтакте"

Супруга рэпера сожалеет о том, что приняла решение расчленить тело мужа. По ее словам, она действовала исключительно в стрессе

Тело расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) до сих пор не захоронили и оно находится в морге, так как не закончены все необходимые для суда экспертизы, сообщает «Банкфакс».

Обвиняемая в убийстве мужа уроженка Барнаула Марина Кохал рассказала, что жалеет о решении расчленить тело супруга, однако вину в убийстве не признает. По ее словам, она действовала на стрессе и поступила «нелогично».

Адвокат обвиняемой Ирина Скурту заявила, что Кохал пытается обжаловать арест: она хочет дожидаться решения экспертиз и суда на свободе.

«Мы возмущаемся, пытаемся обжаловать решение, но пока никаких результатов. А суд ждет экспертизу. Марина же говорит, что ожидать результаты экспертизы можно и на свободе, а не в тюрьме», – сообщила Скурту.

Однако у экспертов, по словам защиты, все выводы «предположительные». Дело в том, что спустя год после случившегося с рэпером уже очень сложно точно определить причину его смерти.

Скурту также рассказала, что сейчас трехлетний сын Кохал живет в семье ее сестры. До этого он почти 300 дней провел в детском доме. Мальчику говорят, что мама находится в больнице, и он ждет, что она скоро вернется домой.

После того как ребенка забрали родственники, обвиняемая, по словам ее адвоката, успокоилась. Правозащитница рассказала, что за судьбу Кохал и ее сына очень переживают даже ее сокамерницы и якобы из-за разлуки матери с ребенком «рыдала вся камера».

Напомним, тело 30-летнего музыканта нашли в его квартире 29 июля 2020 года после того, как о его смерти в полицию сообщила жена. За пару часов до этого она передала родственникам своего двухлетнего сына.

Основной подозреваемой по делу стала именно Кохал, которая заявляла, что ее супруг умер якобы от передозировки наркотиков. Однако в организме рэпера их следов не нашли. Зато обнаружили доказательства причастности супруги к убийству и расчлененке мужчины.

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