Горняк22: На Украине на пороге дома нашли застреленным мэра Кривого Рога

Гильзы от ружья Фото: pixabay.com

Следствие рассматривает две версии произошедшего – как самоубийство, так и инсценировку самоубийства. Рядом с телом мэра обнаружено ружье

На Украине найден мертвым глава города Кривой Рог Константин Павлов. Он обнаружен на крыльце собственного дома в селе Вольное Днепропетровской области, сообщают «Известия». Рядом лежало огнестрельное оружие, которое официально зарегистрировано на чинвоника.

Перед смертью мэр попал в камеры видеонаблюдения, записи есть в распоряжении украинского Telegram-канала «Политика Страны». На опубликованном видео видно, как мэр ходит по комнате с оружием в руках. Кроме того, перед смертью Константин Павлов много курил, ходил по дому и переписывался по телефону.

Комментировать появившиеся в интернете видео следствие отказалось, в данный момент в Кривой Рог приехали правоохранители из Киева.

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