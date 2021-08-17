Горняк22: Российскую блогершу Сажину задержали в Москве

Елена Сажина Фото: @helen_yes1

В машине у блогера полиция нашла пачки долларов, а также предметы, похожие на оружие – машину Сажиной обнаружили на закрытой территории таможенного центра в Ховрино

Популярная российская блогер Елена Сажина, известная в Instagram под ником Helen Yes, и ее бойфренд были задержаны в Москве сотрудниками таможенного центра, сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что Cadillac Сажиной ездил между грузовых контейнеров – после того, как автомобиль остановили, сотрудники таможни обнаружили пачки долларов и предметы, похожие на оружие. На место инцидента была вызвана полиция.

В ходе разбирательств выяснилось, что доллары фальшивые и оружие – игрушечное. Сама блогерша рассказала, что хотела снять клип для соцсетей, чтобы презентовать свой новый Cadillac, и не знала, что находится на закрытой территории.

Сажина имеет более 9 млн подписчиков в сети Instagram. В мае 2018 года в свет вышла ее книга «Правила мам нового поколения».

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