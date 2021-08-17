Горняк22: Врач: в некоторых случаях может потребоваться третья прививка от ковида

Вакцинация в Алтайском крае Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Антитела, даже после полной вакцинации двумя дозами, могут вырабатываться не у всех, поэтому поставить третью прививку в таких случаях вполне обоснованно, считает врач

Почему иногда необходимо поставить третью прививку от коронавируса, в интервью «Российской газете» рассказал врач Максим Терский.

В частности, он отметил, что есть случаи, когда после полной вакцинации двумя дозами препарата у человека не вырабатываются антитела. Тогда, после сдачи анализа на содержание антител, можно поставить третью прививку – другим препаратом.

Максим Терский привел в пример вакцинацию препаратом «Спутник V». Он отметил, что после введения первого компонента эффективность вакцинации составит около 70%. Второй компонент содержит уже другой вектор и серотип аденовируса, после его введения антител становится еще больше. Производитель заявляет, что эффективность вакцины в случае введения «Спутника V» составляет до 91%.

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