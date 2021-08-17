Горняк22: Будут ли магнитные бури во второй половине августа в Алтайском крае

Солнце. Погода. Кошки Фото: pixabay.com

Специалисты обещали, что в августе на Земле будут много раз бушевать магнитные бури. Ко второй половине месяца прогноз скорректировался

Календарь магнитных бурь на вторую половину августа 2021

Во второй половине августа магнитных бурь не будет. Такой прогноз дает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

24 августа магнитосфера Земли будет возмущенной. Однако даже слабой магнитной бури не будет.

В чем опасность магнитных бурь

Солнце. Тепло Фото: pexels.com

У ученых до сих пор нет точного и единого ответа: причиняют ли магнитные бури реальный вред здоровью людей.

Тем не менее во время магнитных бурь метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и опорно-двигательной систем рекомендуется позаботиться о себе и своем самочувствии особенно тщательно. Стоит носить с собой лекарства и иметь под рукой тонометр.

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