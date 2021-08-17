Горняк22: Списки кандидатов малых партий не прошли главный фильтр на выборах в АКЗС

Ирина Акимова Фото: Анна Меньшикова

Официально две малые непарламентские партии допустили нарушения в подписных листах, которые они должны были собрать в свою поддержку для регистрации

Списки кандидатов от партии «Новые люди» и «Российской партии пенсионеров за справедливость» для участия в выборах в краевое заксобрание (АКЗС) не зарегистрированы. Такое решение приняла краевая избирательная комиссия 16 августа. Список «Коммунистов России», напротив, зарегистрирован. Таким образом, сбылись прогнозы, о которых ранее сообщал «Толк».

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Изначально участвовать в выборах в парламент края собирались 11 партий. Но у мало известной партии «За справедливость!» список даже не заверили. А в «Родине» решили отказаться от необходимого сбора подписей и не участвовать как партия в краевых выборах, от нее в АКЗС планировали баллотироваться только два одномандатника.

В результате шансы на регистрацию имели списки восьми партий. Из них четыре – парламентские: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду». Они и партия «Яблоко» были освобождены от сбора подписей. Эта процедура оказалась обязательной для «Новых людей», «Партии пенсионеров» и «Коммунистов России». Все они собрали подписные листы и сдали их в крайизбирком.

Лишь подписи «Коммунистов России» признали соответствующими требованиям, и их партсписок зарегистрирован.

Основаниями для отказа двум другим партиям стало выявление 5% и более недостоверных или недействительных подписей от общего их количества, отобранных избиркомом для проверки, «а также недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации», говорится в сообщении краевой комиссии.

Таким образом, только шесть партий будут в краевом избирательном бюллетене.

Ранее, добавим, «Банкфакс» сообщал, что в крайизбирком поступила жалоба от члена рубцовского окружного избиркома, коммуниста Виталия Булдакова (в комиссии подтвердили факт ее получения). В ней указывалось, что, по его данным, в сборе подписей в поддержку «Коммунистов России» якобы могли принимать участие сотрудники администраций нескольких районов края.

Крайизбирком направил жалобу в прокуратуру, которая уже запросила разъяснения у ее авторов. Надзорному ведомству предстоит выяснить, соответствуют ли данные действительности.

Добавим, что речь идет о списках кандидатов, которые представляют именно партийный бренд. Но документы на регистрацию, в том числе подписные листы, отдельно также подавали кандидаты от малых партий по одномандатным округам.

Данные о том, зарегистрирован ли кто-то из них, в крайизбиркоме пообещали предоставить чуть позже. По данным «Толка», велика вероятность, что и одномандатники от «Новых людей», «Родины» и «Партии пенсионеров» тоже не пройдут через фильтр отбраковки подписей.

По мнению Владислава Вакаева, действующего депутата краевого парламента, который в прошлый раз избирался от эсеров, а сейчас планировал – от «Новых людей», одна из причин происходящего – в остром нежелании «старых» партий «пускать на политическую арену новых игроков». И у них, считает он, есть достаточно рычагов, чтобы «вставить палки в колеса тем, кто пытается посягать на их монополию». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Впрочем, он не исключает, что некоторые собранные подписи могли действительно не соответствовать требованиям законодательства.

ТОЛК