Горняк22: «Счастье»: Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями
Илья Авербух и Лиза Арзамасова Фото: instagram.com/liza_arzamasova/
Новоиспеченные родители показали фото своего малыша. При этом пара призналась, что очень рада появлению долгожданного ребенка
Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова рассказала о рождении первенца. Об этом она написала в своем Instagram.
«Счастье», — подписала она фото
На кадрах она вместе с отцом ребенка фигуристом Ильей Авербухом держат малыша.
Арзамасова и Авербух рассказали о беременности в конце апреля. Для актрисы сын стал первенцем. У 47-летнего спортсмена есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.
Ранее «Толк» сообщал, что самая умная «папина дочка» Лиза Арзамасова стала женой Ильи Авербуха. Об отношениях Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно летом 2020 года. Пара рассекретила свои отношения в шоу Ивана Урганта.