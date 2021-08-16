Горняк22: Число выявленных случаев заражения COVID-19 на Алтае перевалило за 66 тысяч

Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1874059 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 305,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей

279 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших на 15 августа составило 66 225 человек, в том числе 4 568 детей, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае на 15 августа

797 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 216 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Умерли 23 больных ковидом, 21 – от вируса. Общее число летальных исходов за все время – 4 308.

С подтвержденным коронавирусом в алтайских ковидных госпиталях сейчас находятся 2 851 пациента.

89 человек с коронавирусом выздоровели за сутки в регионе. Всего переболели инфекцией 50 935 человек.

Прививаются от инфекции сейчас 557,6 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 90

Бийск – 37

Бийский район – 13

Алейск – 11

Заринск – 10

Рубцовск, Змеиногорский район – по 8 заболевших

Ребрихинский район – 6

Заринский, Михайловский районы – по 5

Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Волчихинский район – по 4

ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Романовский, Солонешенский, Солтонский, Тюменцевский, Угловский районы– по 3

Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Ключевской, Крутихинский, Панкрушихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 2

Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что ковидная смертность остается рекордной в Алтайском крае.

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