Горняк22: Синоптики обещают «сухой» сентябрь в Алтайском крае

Осень Фото: Анна Меньшикова

В целом в России температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее. Но ожидаются и периоды похолодания

Осадков в сентябре в Алтайском крае будет совсем немного, поэтому осень обещает быть комфортной. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Столбик термометра будет показывать около +15 градусов.

Такая же погода ожидается на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в центральных и южных районах Красноярского края, а также на западе Иркутской области.

Прохладный сентябрь обещают только в северных регионах Сибири – на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Мурманской области, на севере Карелии и на севере Архангельской области этот месяц будет дождливым. В Поволжье – от Казани до Волгограда – осадков будет минимум.

В Москве погода в сентябре будет соответствовать климатической норме. Днем температура составит +15-20 градусов, ночью – +5-10 градусов.

На северо-западе европейской территории России преобладающая дневная температура в сентябре будет колебаться в пределах +9…+15 градусов. В центральном Черноземье температура составит +17…+22 градуса.

Долгим обещает быть «бархатный сезон» в этом году на курортах. Средняя дневная температура там 23-28 тепла. Осадков в сентябре на юге будет мало.

На Урале днем в среднем прогнозируют +13…+18 градусов. На Дальнем Востоке – +14…+19.

На востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по ночам уже -3…+2 градуса, а днем около +9 тепла.

Заморозки по ночам в сентябре могут появиться на Чукотки и в Магаданской области.

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