Горняк22: Лидера легендарной группы «Кино» Виктора Цоя не стало ровно 31 год назад

Виктор Цой Фото: instagram.com/group_kino_official/

Альбом, записью которого Цой занимался в Латвии, музыканты дописывали без него, взяв в качестве основы демо-запись, которая позволила сохранить голос лидера группы

Ровно 31 год – 15 августа 1990 года – в 12:28 на 35-м километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии «Москвич-2141» Цоя столкнулся с автобусом «Икарус», пишет magopc.ru.

В результате случившегося водитель легковушки скончался. По официальной версии, он заснул за рулем от переутомления.

Однако спустя годы после гибели музыканта слова его произведений не потеряли актуальности, а поклонники свято верят, что «Цой жив».

11 лет назад в Барнауле на проспекте Социалистическом был установлен памятник Виктору Цою.

Виктора Цоя похоронили 19 августа на Богословском кладбище. С ним пришли проститься десятки и сотни поклонников, пишет «КП». После погребения они засыпали могилу певца цветами. А некоторые потом ночевали на кладбище в палатках.

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