Горняк22: Путин посмертно наградил погибших в Турции российских военных

Владимир Путин Фото: скриншот видео 1tv.ru

В авиакатастрофе в Турции погиб российский летчик, который снялся в популярном фильме «Форсаж. Возрождение». Глава государства выразил соболезнования родным и близким

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества российских военных, которые погибли при крушении самолет Бе-200 в Турции, сообщает РИА «Новости».

Речь идет о россиянах, которые находились на борту самолета при тушении пожаров в Турции. Таким образом, награды присвоили Владиславу Беркутову, Вадиму Карасеву, Евгению Кузнецову, Николаю Омельченко и Юрию Чубарову.

Самолет-амфибия Бе-200 вылетел из города Адана на тушение пожаров в районе Ылыджа. На борту находились пять российских военнослужащих и три жителя Турции. Никто из них не выжил. Причины ЧП сейчас устанавливаются.

ТОЛК