Горняк22: В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить легкие после COVID
Карантин, локдаун, коронавирус Фото: pixabay.com
Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу
Пациентам, которые перенесли коронавирус, советуют для восстановления легких петь народные песни. Об этом рассказала РИА «Новостям» руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
«Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», – сказала Омарова.
По ее словам, больные не успевают восстановиться, а потом выходят на работу и садятся за компьютер. Поэтому про физическую активность забывать нельзя и увеличивать нагрузки постепенно.
По ее словам, для восстановления легких очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполняя их тихо и в комфортной тональности.
Омарова также советует восстанавливаться по индивидуальной программе, так как течение болезни у всех разное.
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