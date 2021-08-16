Горняк22: Мужчина стрелял в барнаульца, приревновав к нему жену

Стрельба Фото: pixabay.com

Мужчина приревновал свою супругу к другому и открыл стрельбу. Сейчас стрелок уже задержан и доставлен в отделение полиции

В Барнауле днем 15 августа на улице Просторной, 135 мужчина стрелял в «соперника», приревновав к нему свою супругу, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам пострадавшего, неизвестный стрелял в него из пневматического оружия, а после случившегося скрылся. Мужчина получил ранения в голову и руку. Его увезла скорая помощь.

Сейчас подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции по Индустриальному району. На месте работает экипаж ДПС.

Ранее сообщалось, что в Барнауле обстреляли окна квартиры в новостройке.

ТОЛК