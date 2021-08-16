Горняк22: День вечной любви. Какие праздники отмечают 16 августа
Любовь. Влюбленные. Поцелуй Фото: Pixabay
16 августа есть много поводов сделать приятное любимому человеку, семье и друзьям. А также пообедать малиновым вареньем и сотворить чудо своими руками
Какой праздник сегодня, 16 августа
16 августа в календаре праздников много романтических событий. Это и День настоящей вечной любви (True Love Forever Day), и День чуда своими руками. А в Амстердаме отмечают День сердец.
16 августа отмечают вкусный День малинового варенья, придуманный интернет-пользователями. А в народном календаре это день Малинника – так на Руси простодушно прозвали святого Антония Римлянина.
В США гуляют по поводу Дня американских горок, Дня рома, Дня рассказывания анекдотов и Дня колбасок «Братвурст».
Значимый повод для праздника – именины 16 августа – есть у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана, Кузьмы.
Ранее «Толк» рассказывал о том, что с 9 по 21 августа растущая луна поможет людям привлечь в жизнь необходимые перемены.
Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»