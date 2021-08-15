Горняк22: В Бийске «Волга» вылетела на тротуар после столкновения с Lexus
Место происшествия Фото: "ЧП Бийск"/"ВКонтакте"
В результате ДТП отечественный автомобиль отлетел в опору освещения в пешеходной зоне — удар об столб пришелся на водительскую дверь
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло днем 14 августа в Бийске. Кадры с места происшествия публикует сообщество «ЧП Бийск» соцсети «ВКонтакте».
Авария случилась на пересечении улиц Льва Толстого и Турусова. Судя по видео, после удара «Волга» вылетела на тротуар и ударилась об столб.
По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не пропустил иномарку на перекрестке.
Сообщается как минимум об одном пострадавшем.
Ранее «Толк» сообщал о том, что мотоциклиста госпитализировали после ДТП на перекрестке Барнаула.
Горняк22: В Бийске «Волга» вылетела на тротуар после столкновения с Lexus
Место происшествия Фото: "ЧП Бийск"/"ВКонтакте"
В результате ДТП отечественный автомобиль отлетел в опору освещения в пешеходной зоне — удар об столб пришелся на водительскую дверь
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло днем 14 августа в Бийске. Кадры с места происшествия публикует сообщество «ЧП Бийск» соцсети «ВКонтакте».
Авария случилась на пересечении улиц Льва Толстого и Турусова. Судя по видео, после удара «Волга» вылетела на тротуар и ударилась об столб.
По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не пропустил иномарку на перекрестке.
Сообщается как минимум об одном пострадавшем.
Ранее «Толк» сообщал о том, что мотоциклиста госпитализировали после ДТП на перекрестке Барнаула.