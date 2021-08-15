Горняк22: Россия третий день обновляет суточный рекорд по смертям от COVID-19

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Среди лидирующих по числу смертей российских регионов — Москва (57 за сутки), Санкт-Петербург (48) и Иркутская область (39)

Россия третий день подряд обновляет суточный рекорд по смертям от коронавирусной инфекции. Данные 14 августа публикует федеральный оперштаб.

За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали смерть 819 больных COVID-19 – на четыре больше, чем днем ранее. Это стало максимумом с начала пандемии.

За все время в РФ число умерших достигло 169 683.

За день в России зарегистрировали 22 144 случая заражения коронавирусом – на 0,6% меньше, чем днем ранее. С начала пандемии число инфицированных составило 6 579 212, из них 5 867 890 выздоровели.

Ранее врач рассказал об опасности коронавируса для детей.

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