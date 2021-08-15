Горняк22: Автомобилисты раскритиковали «кольцеобразный» перекресток Барнаула
Автомобили Фото: pixabay.com
Водителям, заезжающим на пересечение дорог с Антона Петрова, приходится уступать дважды, по этому они спешат миновать сложный участок
Автомобилисты Барнаула выразили недовольство организацией движения на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. Дискуссия развернулась под постом с видео сложной ситуации на участке, который появился в сообществе «Барнаул 22» соцсети «ВКонтакте».
Попова, которая является главной дорогой, делает здесь кольцеобразный изгиб в одном направлении, создавая у водителей ощущение перекрестка с круговым движением. Автор ролика на своем примере показывает, что при необходимости проехать прямо по изгибу есть риск столкнуться с выезжающими на Антона Петрова автомобилями. А при повороте налево в этом случае мешают машины, которые намерены сделать разворот.
«Достали. Когда уже это кончится???», – возмущается автор видео.
Комментаторы согласились, что этот перекресток является одним из самых трудных в городе. Особенно – для новичков и приезжих. Здесь часто происходят ДТП. Горожане предложили установить на участке светофор или все-таки ввести круговое движение.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле Lexus снес столб и дорожные знаки на Малаховском кольце.