Горняк22: В Бийске «Волга» вылетела на тротуар после столкновения с Lexus

Место происшествия Фото: "ЧП Бийск"/"ВКонтакте"

В результате ДТП отечественный автомобиль отлетел в опору освещения в пешеходной зоне — удар об столб пришелся на водительскую дверь

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло днем 14 августа в Бийске. Кадры с места происшествия публикует сообщество «ЧП Бийск» соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась на пересечении улиц Льва Толстого и Турусова. Судя по видео, после удара «Волга» вылетела на тротуар и ударилась об столб.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не пропустил иномарку на перекрестке.

Сообщается как минимум об одном пострадавшем.

Ранее «Толк» сообщал о том, что мотоциклиста госпитализировали после ДТП на перекрестке Барнаула.

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