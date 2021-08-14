Горняк22: Холодные ночи и прохлада днем: какая погода будет в выходные в Алтайском крае

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Довольно прохладная погода сохранится в регионе в ближайшие выходные дни. Однако с началом новой недели синоптики прогнозируют потепление и прекращение дождей

Холодные ночи начались в последний летний месяц. Так, в ночь на 14 августа в Алтайском крае температура воздуха опустится всего до +7…+12 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметок в +17…+22 градуса. В Барнауле в субботу ожидается около 19 градусов выше ноля.

Местами в этот день все еще возможны дожди и грозы. Утром в отдельных районах опустится туман. Ветер подует северный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с.

В ночь на воскресенье, 15 августа, будет также ощутимо прохладно для лета: всего +8…+13 градусов. В дневные часы по краю потеплеет до +19…+24 градусов, в Барнауле – до +23. Местами вероятны небольшие дожди, утром – туман. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

К понедельнику в Алтайском крае ожидается потепление до +22…+27 градусов и прекращение осадков.

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