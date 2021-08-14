Горняк22: Названы адреса восьми домов, которые снесут в Барнауле

Аварийный дом Фото: Виталий Барабаш

Ситуация с расселением проблемных домов в регионе должна поменяться в лучшую сторону: до 2025 года на эти цели он получит больше 4 млрд рублей

Восемь аварийных многоквартирных домов снесут в Барнауле – их список публикует газета «Алтайская правда».

Речь идет преимущественно о двухэтажных ветхих постройках в старой части города по улицам:

Папанинцев, 179а,

Мало-Олонская, 29,

Главная, 2,

Силикатная, 7,

Привокзальная, 17,

Анатолия, 146,

Карла Маркса, 66,

Кутузова, 12.

Издание отмечает, что снос зданий «оперативно готовится» – тендер стоимостью 1 млн рублей на разработку проектов работ «отыграли всего за неделю».

4 августа вопрос судьбы расселенных домов на совещании в правительстве Алтайского края поднял губернатор региона Виктор Томенко. Уже на следующий день на портале госзакупок появилась информация о тендере. Его победителем стала башкирская компания «Энергопроектинновации», согласившаяся выполнить работу за 280 тысяч рублей.

В начале апреля у дома на ул. 1-я Западная, 51, в Барнауле частично обрушился карниз и фасад над одним из подъездов. А уже через несколько дней посыпалась кирпичная кладка соседнего дома, №54. Их жильцов эвакуировали. В ближайшее время ситуация с расселением проблемных домов должна поменяться в лучшую сторону. Алтайский край до 2025 года получит на эти цели больше 4 млрд рублей.

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