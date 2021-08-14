Горняк22: «Я крутая»: девушка футболиста Павла Мамаева показала их совместное фото

Павел Мамаев и Надежда Санько Фото: instagram.com/nadihope

Алана и Павел Мамаевы развелись после многочисленных измен футболиста. Сейчас экс-супруги судятся из-за алиментов, и Мамаев намерен забрать у бывшей жены дочь

36-летняя возлюбленная Павла Мамаева, блогер Надежда Санько, выложила в сторис в своем аккаунте в Instagram первое совместное фото с футболистом.

О романе Павла Мамаева и Надежды Санько стало известно в начале августа. Бывшая жена футболиста Алана Мамаева обвинила блогера в предательстве и неискренности. По ее словам, они до конфликта хорошо общались и именно Санько посоветовала ей адвоката для судебного процесса по алиментам.

После этого на блогера обрушилась волна критики. Сама девушка заявила, что она не желает хайпиться на Алане и рассказала, почему Мамаев не заступился за нее перед хейтерами.

«Паша был удивлен тому, насколько я крутая фундаментально. Меня невозможно выбить из колеи, и, когда этот поток негатива лился на нас, мы просто были вместе и даже не замечали этого. А еще Павел не сидит в Интернете», – заявила Надежда Санько.

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