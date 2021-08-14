Горняк22: Продажу алкоголя в России планируют разрешить с 21 года

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По словам некоторых экспертов, предлагаемый законопроект только увеличит потребление нелегального крепкого алкоголя среди молодежи

В России минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, сообщают «Известия».

«Употребление алкоголя негативно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году. Распитие алкоголя в раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья», – отметили представители минздрава.

В министерстве разработали поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», которые коснутся продажи напитков с содержанием спирта более 16,5%. Сейчас проект оценивает рабочая группа.

Ведомство уже выступало с подобной инициативой в 2019 году, но минфин раскритиковал проект, сославшись на Конституцию, по которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права.

Ранее «Толк» сообщал, что россиянам младше 21 года могут запретить посещать ночные клубы. По мнению Султана Хамзаева, именно молодые люди являются основной частью посетителей ночных клубов.

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