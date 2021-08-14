Горняк22: Организаторов финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск

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30 июля в Казани по обвинению в мошенничестве арестовали создателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Он вину не признал и заявил, что готов к диалогу

Сооснователи финансовой пирамиды Finiko, которых обвиняют в мошенничестве, Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович объявлены в розыск, сообщает «Интерфакс».

«Обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество), предъявлено им заочно», – рассказала представитель МВД Ирина Волк.

В полиции установили, что с 2018 года фигуранты от имени компании Finiko предлагали людям вложить свои деньги в их организацию и получить доход. Finiko функционировала под видом инвестиционной компании, занимавшейся вложениями в криптовалюты и управлением ими. При этом, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.

В декабре 2020 года в МВД возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным прокуратуры, компания не имела лицензии форекс-дилера и не была зарегистрирована в налоговых органах. При этом сотрудники компании привлекли не менее 80 млн рублей под видом инвестирования.

На сегодняшний день известно о 650 пострадавших вкладчиков из разных регионов. В Алтайском крае также более десятка жителей потеряли деньги в этой организации.

ТОЛК