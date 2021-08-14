Горняк22: Врач рассказал об опасности коронавируса для детей

Дети Фото: pixabay.com

По данным Роспотребнадзора, среди всех заболевших коронавирусом около 8% составляют дети. Хотя они в основном болеют легко, детские ковидные отделения заполнены

В силу физиологических особенностей подавляющее число детей болеет коронавирусом легко, заявил врач-педиатр госпиталя Лапино Антон Равдин, сообщает РИА Новости.

«Дети от коронавируса практически всегда выздоравливают. Единичные трагические случаи по России связаны с очень тяжелыми сопутствующими патологиями», – отметил он.

По словам врача, коронавирус у детей может проявляться по-разному. Но при этом родители должны начинать бить тревогу, когда у ребенка начинается светобоязнь и головная боль, пропадает аппетит, появляется слабость и поднимается температура, которая не сбивается.

«Чаще всего ребенок потемпературил два дня – и все, внешне здоров. Но дети могут длительно выделять вирус. Даже при стертом течении ПЦР порой остается положительным до двух недель. Поэтому нужен 14-дневный карантин», – подчеркнул врач.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайских подростков начнут прививать от коронавируса уже зимой. Детей младше 15 лет пока в регионе прививать не планируют.

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