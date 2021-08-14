Горняк22: Актриса Анастасия Макеева закрыла Instagram из-за травли

Анастасия Макеева Фото: кадр из youtube.com

Сначала артистка гневно отвечала всем, кто называл ее «разлучницей», а также публично вступилась за мужа, который отказывается платить алименты

Актриса театра и кино Анастасия Макеева заявила, что закрыла свой аккаунт в Instagram, потому что устала терпеть травлю от тех, кому не дает покой ее личная жизнь, сообщает «Слово и Дело».

«Аккаунт я закрыла, потому что два дня назад за пару часов была такая активная атака хейтеров и ботов. Всю ночь мои админы чистили страницу», – рассказала она.

Актриса также сравнила себя с Верой Алентовой, которая стала играть на сцене до конца 40-дневного траура, чтобы отвлечься от негативных мыслей. Некоторые такой поступок не поддержали и осудили вдову режиссера.

Напомним, что активно критиковать артистку начали после свадьбы с бизнесменом-строителем Романом Мальковым. Они начали встречаться, когда мужчина ещё был женат. Кроме того, Мальков никак не может договориться с бывшей женой о выплате алиментов на четырех детей.

Ранее модель Анну Калашникову ограбили в поезде на 10 млн рублей. По её словам, грабители украли у нее один из чемоданов, где лежали брендовые вещи и украшения.

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