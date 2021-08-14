Горняк22: СК нашел новых жертв маньяка, похитившего школьницу под Бийском

Ориентировка на О. Лавкина, подозреваемого в похищении ребенка Фото: Сообщество "Инцидент Бийск"

В прессе Лавкина уже называют последователем «скопинского маньяка» — к преступлению мужчина готовился, оборудовав подвал

У арестованного за похищение 12-летней школьницы под Бийском Олега Лавкина могли быть и другие жертвы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

«Следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее», – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, следователи вменяют 40-летнему мужчине еще два преступных эпизода в отношении двух девочек.

Источники «КП» утверждают, одной из пострадавших может быть 16-летняя сирота, которую в свое время приютила мать Лавкина. Якобы, мужчина снимал с девушкой эротические видео, которые продавал в Сети, а когда жертве исполнилось 18 лет – изнасиловал ее.

Днем 31 июля в Бийском районе пропала 12-летняя школьница. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина, а потом отпустил.

Следственные органы заочно обвинили местного жителя Олега Лавкина в похищении несовершеннолетней. Он подался в бега и скрывался десять суток, пока не был арестован в соседнем регионе.

Известно, что свою вину он уже признал. РИА «Новости» передает, что к преступлению злоумышленник тщательно готовился – оборудовал подвал, а жертву долго выслеживал.

По сведениям ТАСС, что в отношении школьницы мужчина совершил действия сексуального характера.

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