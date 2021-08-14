Горняк22: Путин наградил стрелка Каменского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Сергей Каменский Фото: Алтайский спорт

Спортсмен завоевал две медали – в миксте выиграл бронзовую в стрельбе из пневматической винтовки, в личном первенстве стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки

Победители и призеры Олимпиады в Токио получили государственные награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин – документ публикует портал Kremlin.ru.

В число удостоенных наград вошел стрелок из Бийска Сергей Каменский, который завоевал на Играх бронзовую и серебряную медали.

«Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Каменского Сергея Игоревича», – говорится в указе.

Ранее, по прилете в Барнаул, Каменский рассказал о своих эмоциях на Олимпиаде.

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