Горняк22: Советник губернатора назвал сибиряков «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма»

Андрей Агафонов Фото: facebook.com/Андрей Агафонов

В своей соцсети политик заявил, что ему стало стыдно, что он тоже из Красноярска, после того как горожане обрушились с критикой на Алексея Ягудина

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов в своем аккаунте в Facebook негативно высказался о жителях региона. Ранее красноярцы возмутились заявлением фигуриста Алексея Ягудина, который заявил, что не заметил смога в городе, сообщает «Тайга.инфо».

«Как люди превратились в ноющую кучу дерьма? Как им живется с этим ощущением вечной ущемленности? Бойцы невидимого фронта воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», – высказался он.

Через несколько минут советник губернатора уже удалил пост, но многие СМИ успели сделать скриншот.

Скриншот Фото: facebook.com/Андрей Агафонов

10 августа Алексей Ягудин заявил в Instagram, что не видел смога от лесных пожаров в Красноярске. После этого местные жители начали массово оставлять негативные комментарии в его соцсетях. Затем фигурист признал, что «совершил ошибку» и объяснил, что был только в центре города.

Ранее жители Алтайского края начали жаловаться на смог от пожаров. По словам жителей региона, причиной тому могли стать пожары в сибирских регионах.

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