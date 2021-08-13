Горняк22: В Барнауле в выходные не будут ходить трамваи по улице Попова

Трамвай Фото: Анна Меньшикова

Это связано с ремонтом трамвайного полотна в районе остановки «Озерная». Ранее на Попова также проводили ремонт дороги на пересечении с улицей Взлетной

На выходных, 14 и 15 августа, в Барнауле будет закрыто движение трамваев на улице Попова от проспекта Космонавтов до улицы Юрина, сообщает пресс-центр администрации города.

Так, трамваи №1 и №2 будут двигаться по следующим маршрутам:

Маршрут № 1: конечная станция «Докучаево» – ул. Попова – ул. А.Петрова – ул. Малахова – пр-т Космонавтов – пр-т Калинина – пр-т Ленина – пр-т Строителей – пр– т Красноармейский – конечная станция «Площадь Свободы».

Маршрут № 2: конечная станция «Пивоваренный завод» – ул.Попова – конечная станция «Докучаево».

Ранее сообщалось, что из-за ремонта в Барнауле перекроют движение на улицах Попова и Профинтерна.

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