Горняк22: Более трети россиян назвали бедность одной из главных причин разводов

Развод Фото: pexels.com

Результаты опроса показали, 82% россиян осуждают измены, при этом 10 % опрошенных не видят в этом ничего предосудительного

33% опрошенных россиян назвали бедность одной их самых распространённых причин расторжения брака. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ.

15% респондентов заявили, что поводом для развода может стать взаимное непонимание супругов. 14% россиян допускают развод из-за измены партнера. 10% объяснили, что могут подать на развод из-за бытовых проблем. Для 8% опрошенных причиной для ухода из семьи могут стать пьянство и несовместимость характеров.

При этом, по результатам опроса, 57% россиян отметили, что решение о разводе нужно принимать в зависимости от конкретной ситуации. 27% респондентов уверены, что разводиться нужно только тогда, когда семья фактически распалась. Только 9% высказались за сохранение брака любой ценой.

Кроме того, по мнению 39% россиян, нет таких причин, из-за которых не получится развестись. Но остальные респонденты среди причин невозможности развода назвали невозможность «поделить»детей (31%), материальную зависимость от партнёра (21%), сложный раздел имущества (16%) и религиозные обычаи (15%).

Ранее «Толк» сообщал, что в России в этом году рекордно выросло количество разводов. По словам аналитиков, за последние 10 лет разрыв между браками и разводами уменьшается.

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