Горняк22: Еще одного барнаульского водителя наказали за смелую перевозку пассажира

ДТП Фото: телеграм-канал "В Курсе 22"

Сотрудники ДПС призвали автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и перевозить пассажиров внутри салона

В Барнауле 20-летнему водителю выписали штраф за провоз пассажира на багажнике, сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

Как стало известно, утром 12 августа на проспекте Ленина заметили водителя автомобиля ВАЗ-21074, который перевозил пассажира на багажнике.

Сотрудники ГИБДД оштрафовали молодого человека на 1 тыс. рублей.

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Ранее сообщалось, что в Барнауле водителя оштрафовали за «покатушки» с девушкой на крыше.

ТОЛК