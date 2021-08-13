Горняк22: Еще одного барнаульского водителя наказали за смелую перевозку пассажира
ДТП Фото: телеграм-канал "В Курсе 22"
Сотрудники ДПС призвали автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и перевозить пассажиров внутри салона
В Барнауле 20-летнему водителю выписали штраф за провоз пассажира на багажнике, сообщает телеграм-канал «В курсе 22».
Как стало известно, утром 12 августа на проспекте Ленина заметили водителя автомобиля ВАЗ-21074, который перевозил пассажира на багажнике.
Сотрудники ГИБДД оштрафовали молодого человека на 1 тыс. рублей.
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Ранее сообщалось, что в Барнауле водителя оштрафовали за «покатушки» с девушкой на крыше.