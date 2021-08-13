Горняк22: Не жениться и не стричься: что еще нельзя делать в пятницу, 13-го

Страх. Ужас. Фото: pixabay.com

Наступил самый «мистический» и противоречивый день в году. В пятницу, 13-го, важно сохранять спокойствие и самообладание. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Что нельзя делать в пятницу, 13-го

В пятницу, 13-го, очень важно не потакать любым привычкам, которые могут навредить здоровью, везению и удаче.

Нельзя стричь волосы и проводить какие-либо процедуры, связанные с оздоровлением.

В этот день не стоит начинать новые дела, поднимать что-то с земли, давать в долг и принимать подарки – это приведет к большим неприятностям.

Также не рекомендуется планировать свадебные торжества. Брак, заключенный в пятницу, 13-го, не продлится долго.

Запрещены выпивка и шумные компании. Если в этот день веселиться, то может приключиться несчастье, считают суеверные люди.

В пятницу, 13-го, нужно внимательно изучать документы и не подписывать их в спешке.

Нежелательно скандалить, отправляться в дальний путь и высаживать растения.

Источник

ТОЛК