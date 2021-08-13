Горняк22: В нескольких районах Алтайского края проводят пробные выборы за деньги

Выборы Фото: Анна Меньшикова

Социологическая компания из Москвы платила участникам модельного голосования в Алтайском крае по 200 рублей на человека

Модельное голосование по выборам в Госдуму, участникам которого платили деньги, провели в райцентре Смоленское Алтайского края. Информацию опубликовал сайт «Предгорье». В тексте сказано, что организатором «репетиции» выборов якобы стала партия «Единая Россия».

Автор публикации заявляет, что участникам модельного голосования платили по 200 рублей за голос. При этом людей не принуждали выбирать какого-то конкретного кандидата, жители райцентра голосовали добровольно.

11 августа, 8:19

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Как рассказал «Толку» глава исполкома реготделения «Единой России» Денис Голобородько, модельные выборы проводила компания, которая занимается опросами общественного мнения в разных регионах страны.

«Мы заказчиками данного исследования не являемся», – подчеркнул Голобородько.

В информационном письме (имеется в распоряжении «Толка») сказано, что проведением модельных выборов занималась московская компания «Митос Продакшн». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», организация специализируется на исследовании и разработках в области общественных и гуманитарных наук.

Также в сервисе говорится, что «Митос Продакшн» занимается исследованием конъюнктуры рынка, изучением общественного мнения, деятельностью политических организаций и информационных агентств. Гендиректор компании – Петр Симаков.

В информационном письме сказано, что компания проводила социологическое исследование в Алтайском крае с 7 по 11 августа в трех населенных пунктах: Барнауле, райцентрах Алтайское и Смоленское.

«Данное мероприятие не является агитацией, так как не предполагает деятельность, побуждающую жителей перечисленных муниципальных образований к голосованию за какого-либо кандидата (партию) или против него (партии), либо против всех кандидатов (партий)», – говорится в документе.

Кроме того, в письме сказано, что информация, которую они получили от жителей края, носит анонимный и конфиденциальный характер.

«Данные будут использоваться исключительно в исследовательских целях. В итоговом аналитическом отчете не будут фигурировать мнения отдельных участников – лишь в обобщенном виде», – заверяют в письме.

По данным «Спарк-Интерфакс», партнером компании «Митос Продакшн» по проведению выборов стала барнаульская фирма «Золотая середина – Барнаул», профиль работы которой – оптовая торговля.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого заксобрания пройдут 17–19 сентября.

ТОЛК