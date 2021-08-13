Горняк22: Момент взрыва автобуса с пассажирами в Воронеже попал на видео

Кадр из видео Фото: Mash

Число пострадавших увеличилось до 15 человек. По одной из версий, в автобусе могло быть установлено газовое оборудование

Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже был такой силы, что разлетевшиеся осколки повредили рядом стоящие автомобили. Запись момента инцидента появилась в соцсетях.

На кадрах видно, что после вспышки из салона начинают выбегать люди, очевидцы спешат на помощь раненным.

Инцидент произошел вечером 12 августа. По последним данным, пострадали 15 человек, СМИ сообщают об одной погибшей.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что отрабатывает различные версии произошедшего.

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