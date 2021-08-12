Горняк22: «Принял за медведя»: качатский экс-депутат признался в убийстве человека

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По словам адвоката депутата, он собирается предложить денежную компенсацию семье убитого. У погибшего мужчины остались жена и малолетний ребенок

В Камчатском крае экс-депутат и миллиардер Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста. Ранее он признался, что случайно застрелил человека, сообщает пресс-служба городского суда Петропавловска-Камчатского.

По данным следствия, 2 августа на свалке в районе поселка Озерновского 30-летний мужчина получил огнестрельное ранение в живот, от которого позже скончался в больнице. Сам Редькин заявил, что хотел отпугнуть медведя, который бродил рядом, но случайно попал в человека. При этом, по предварительной информации, депутат был пьян и приехал на свалку, чтобы поупражняться в стрельбе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), но, предположительно, его могут переквалифицировать по статье 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности).

После случившегося Редькин приостановил свое членство в «Единой России» и снял свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания. Позже его исключили из партии, сообщает пресс-служба политической организации.

Ранее в Приморье охотник застрелил полицейского, приняв его за дикого зверя. Подозреваемый признал свою вину.

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