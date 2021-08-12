Горняк22: Россияне оказались должны банкам почти 24 трлн рублей

Финансы Фото: pixabay.com

С начала года долг физических лиц перед банками вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля прошлого года – на 4,06 трлн рублей

На 1 июля задолженность россиян перед банками составила 23,9 трлн рублей. Об это стало известно из статистики Центробанка.

По данным аналитиков, в прошлом месяце российские банки одобрили кредиты на 1,17 трлн рублей. Это на 9,5% меньше, чем в июне (1,294 трлн рублей). Рекорд зафиксировали в апреле – 1,298 трлн рублей.

Весной Банк России заявил, что общая долговая нагрузка россиян на конец первого квартала 2021 года достигла 11,9%. В конце июля регулятор принял решение об ужесточении условия для банков по выдаче потребкредитов. Так, с 1 октября повысят надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, сообщает «РБК».

Ранее в банках Сибири начали чаще выявлять поддельные банкноты. В МВД напомнили, что использование фальшивых денег влечет уголовную ответственность.

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