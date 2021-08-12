Горняк22: В Алтайском крае оказалась одна из самых «бюджетных» продуктовых корзин в Сибири

Продукты. Корзина Фото: pixabay

Стоит отметить, что общая стоимость продуктовой корзины по сравнению с июнем упала на 1,4%, однако к аналогичному периоду прошлого года выросла на 19,1%

Алтайский край оказался на предпоследнем месте в Сибири по стоимости минимального продуктового набора в июле – всего 4 939 рублей, сообщает Новосибирскстат. Ниже региона расположилась лишь Омская область, где этот показатель составляет 4 548 рублей, а чуть выше расположилась Томская область – там набор продуктов можно купить за 5 002 рубля.

Лидерами списка стали Красноярский край (5 910 ), Республик Хакасия(5 818) и Иркутская область (5 474), где продукты оказались дороже всего в округе.

В продуктовый набор входит хлеб, крупы и макаронные изделия – 25,4%, овощи и фрукты – 23%, молочные продукты – 19,1%, мясо и мясопродукты – 16%, жиры– 5,1%, рыба – 4%, чай, соль и специи – 3,2%, яйцо – 2,1%, сахар и кондитерские изделия – 2,1%.

Ранее сообщалось, что цены в Алтайском крае выросли заметно выше реальных зарплат за полгода.

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