Горняк22: «Ситуация тревожная»: на Алтае затянули строительство четырех сельских ФАПов

Строительство Фото: ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта призвали руководство краевого минздрава обратить внимание на сложившуюся ситуацию

Алтайские активисты бьют тревогу из-за затянувшихся сроков строительства ФАПов в селах с численностью от 100 до 2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения ОНФ. Их возводили в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

При этом еще в середине июня, по данным ОНФ, строительство находилось на стадии нулевого цикла либо определения места под будущий ФАП. Речь идет о селах Шаталовка Родинского района, Костин Лог Мамонтовского района, Свердловское и Мичуринское Хабарского района, Луговое Каменского района, а также селе Ситниково Баевского района. Строительством всех объектов занимается один подрядчик – компания «МодульСтрой». Работы должны быть завершены до 31 августа.

«На сегодняшний день ситуация остается тревожной. В селах Мичуринское, Свердловское и Луговое только залили фундаменты….В селе Ситниково к строительству ФАПа так и не приступили», – говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Строительство еще двух ФАПов, о которых общественники говорили ранее, подходит к концу. Так, в селе Шаталовка завершается монтаж каркаса и кровли модуля, а также ведется благоустройство территории. В селе Костин Лог фельдшерско-акушерский пункт построен, ведется благоустройство территории.

Ранее сообщалось, что почти 80 новых ФАПов построят в Алтайском крае за пять лет.

ТОЛК