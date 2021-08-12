Горняк22: Шубенков прилетел в Германию на экстренную операцию на ноге

Сергей Шубенков Фото: instagram.com/rusaf_official

Алтайский спортсмен не смог выступить в забеге на Олимпиаде в Токио из-за обострения старой травмы. В итоге ему пришлось срочно ехать на операцию

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков прилетел в Германию, чтобы сделать операцию на ноге, которую он повредил на Олимпиаде в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на его мать Наталью Шубенкову.

Она рассказала, что по прилете из Токио в Москву Шубенков сразу улетел в восстановительный центр в Австрию, где ему провели обследование. Там он принял решение, что операцию будет делать в Германии.

«Откладывать операцию уже нельзя, прошла неделя после травмы и может срастись все не так. Сейчас он в Гамбурге, где проходит еще одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путем через прокол», – сказала мать спортсмена.

После операции он вернется в Австрию на реабилитацию, которая продлится около 15-17 дней.

Напомним, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков не вышел на старт квалификационного забега на Олимпиаде. Позднее стало известно, что во время разминки у него обострилось повреждение ахилла.

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