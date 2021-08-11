Горняк22: 15-летняя Даша Суднишникова ждет второго ребенка и хочет переехать в Барнаул

Дарья Суднишникова Фото: instagram.com/uverdig.life

Девушка рассказала в своих соцсетях, что собирается переезжать в 16 лет. По ее словам, отец второго ребенка пообещал помогать с воспитанием

15-летняя Дарья Суднишникова заявила в своем Instagram, что расстается со своим несовершеннолетним бойфрендом из-за избиений. Сейчас девушка ждет второго ребенка и собирается переезжать в Барнаул.

Напомним, что в 13 лет девочка забеременела. Суднишникова решила оставить ребенка после того, как ее изнасиловал старшеклассник. Недавно она рассказала подписчикам, что беременна от своего возлюбленного. При этом через какое-то время оказалось, что парень поднял руку на школьницу.

Девушка обратилась в полицию и ушла от бойфренда. После этого она решила прервать беременность, но в последний момент передумала. Кроме того, школьница рассказала, что уже планирует выйти замуж за другого.

Сейчас Суднишникова уверена, что справится с двумя детьми, и продолжает активно строить планы на жизнь. По ее словам, в скором времени она планирует переехать в Барнаул, где будет снимать трехкомнатную квартиру с подругой, у которой тоже есть ребенок.

Ранее Дарья Суднишникова рассказала о рождении дочери в 14 лет. По ее словам, роды прошли непросто и она упала в обморок.

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