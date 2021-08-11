Горняк22: Сотни жителей Барнаула до сих пор ждут отключенную горячую воду

Вода Фото: pixabay.com

По состоянию на 10 августа, на пр. Ленина (район парка «Солнечный ветер») еще продолжаются подземные работы с коммуникациями

В Барнауле жильцы нескольких домов контура ТЭЦ-2 заявили, что в их домах до сих пор не появилась горячая вода после опрессовки, сообщает «Банкфакс».

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) сообщили, что проблемы на 9 августа сохранялись лишь в нескольких зданиях, их обещали устранить за сутки, но адресов авторов обращений в этом списке нет.

Об отсутствии горячей воды сообщают горожане из разных частей Потока. Все еще ждут воду в доме по адресу: ул. Эмилии Алексеевой, 10, в котором насчитывается более 200 квартир. При этом по плану горячая вода должна была вернуться туда еще 6 августа. В официальном списке проблемных зданий от СГК этого адреса нет.

«Без горячей воды остаются жители 18 многоквартирных домов. 10 августа в большей части из них запустят горячее водоснабжение. 11 августа – в четырех домах на улицах Эмилии Алексеевой и Парижской Коммуны», – рассказали в пресс-службе СГК.

Кроме того, многие барнаульцы обратили внимание, что коммунальные работы в районе ТЭЦ-2 все еще далеки от завершения. Возможно, продление отключений связано с отставанием от графика работ. По другой версии, ведется перекладка труб отопления, которая не должна влиять на подачу горячей воды.

В пресс-службе СГК также рассказали, что в настоящее время ведется плановая перекладка тепловых сетей на улице Петра Сухова и на проспекте Ленина. На время работ 89 многоквартирных домов подключили к горячему водоснабжению от ТЭЦ-3. Это вызвало снижение параметров подачи ресурса. 17 августа дома снова подключат к ТЭЦ-2.

Опрессовка и ремонты по контуру ТЭЦ-2 начались 19 июля и завершились еще 5 августа. 6 августа в холдинге сообщили, что отключение горячей воды продлевается для 112 жилых домов до 9 августа. В указанную дату некоторым гражданам предложили подождать еще день.

ТОЛК