Горняк22: В Новосибирской области 22-летний мужчина погиб под колёсами поезда

Поезд Фото: Олег Укладов

Транспортная полиция призывает всех быть осторожными и внимательными на железной дороге, а также соблюдать все правила поведения

10 августа в Новосибирской области на перегоне станций Чебула и Болотная поезд насмерть сбил 22-летнего жителя Кемерово, сообщает пресс-служба транспортного МВД по СФО.

Стало известно, что потерпевший лежал в колее железнодорожных путей и не реагировал на сигналы пассажирского поезда. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее в Алтайском крае поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину. По предварительным данным, погибший в этот момент был пьян.

ТОЛК