Горняк22: Десятки кандидатов на выборах в АКЗС «отпали» на этапе сбора подписей

Избирательная комиссия Алтайского края Фото: Анна Меньшикова

Из 45 кандидатов, которых изначально выдвигали малые партии и которым нужно было собрать подписи в поддержку, до этапа сдачи документов на регистрацию добрались только 12 человек

Из 194 кандидатов, заявлявших о намерении участвовать в выборах в краевое заксобрание (АКЗС), на утро 10 августа зарегистрировали 112 человек, сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова на пресс-конференции. Из 45 желающих, которым нужно было собрать подписи в свою поддержку, документы на регистрацию подали только 12 человек.

7 августа завершился срок приема документов на регистрацию от кандидатов на выборы в АКЗС.

Большинство из зарегистрированных – выдвиженцы партий, которым не нужно было собирать подписи. Таких политических объединений в крае пять – «Единая Россия» («ЕР»), КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Яблоко».

Но еще четырем партиям («Родина», «Коммунисты России», «Новые люди» и «Партия пенсионеров») для регистрации нужно было собрать подписи – более 9 тысяч каждой в поддержку партсписка. А кандидатам, выдвинутым по округам, – от 1,5 до 1,8 тысяч (3% от общего числа избирателей).

На этапе сбора подписей часть партий и кандидатов «отпали». Так, «Родина» вообще не подала документы на регистрацию партсписка. Остальные три партии подписи сдали. А вот кандидаты, ими выдвинутые, не все даже дошли до избиркомов, чтобы выдвинуться официально.

Как следует из данных краизбиркома, «Родина», «Коммунисты России» и «Новые люди» планировали выдвинуть 45 кандидатов по округам: первая – трех человек, последние две – по 21. До избиркомов, чтобы заявить о выдвижении, дошел только 31 кандидат.

Однако в итоге подписи и документы на регистрацию принесли только 12 человек: восемь – от «Новых людей», два – от «Коммунистов России», два – от «Родины». Девять из них планируют баллотироваться на городских округах. Единственный желающий идти на выборы самостоятельно как самовыдвиженец также подписи не сдал, сообщила Акимова.

Теперь все зависит от проверки подписей в избиркоме. Если комиссия признает их соответствующими всем требованиям, кандидата зарегистрируют. Глава крайизбиркома пообещала, что ясность наступит уже на текущей неделе.

Парламентские партии выдвинули кандидатов по всем 34 округам, исключение составляет только КПРФ, которая охватила 33 округа. «Яблоко» заявляло о выдвижении претендентов по 23 округам.

ТОЛК