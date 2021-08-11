Горняк22: В Барнауле произошло крупное ДТП с пострадавшими
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
На кадрах видно, что на участке столкнулись «встречные» автомобили. При этом у обоих транспортных средств повреждена передняя часть
Утром 11 августа в барнаульском поселке Борзовая Заимка произошло серьезное ДТП с пострадавшими – на дороге столкнулись два автомобиля , сообщает «Инцидент Барнаул».
ЧП произошло в районе железнодорожного переезда. При этом движение в обе стороны оказалось серьезно затруднено.
На месте происшествия работает бригада скорой помощи. Предположительно, в аварии есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что под Барнаулом легковушка влетела в стоящую на остановке «Газель».