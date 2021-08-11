Горняк22: Что получат российские чемпионы за Олимпиаду в Токио – 2020

Сборная России в Токио Фото: instagram.com/olympic_russia/

9 августа наши спортсмены вернулись в Москву. В аэропорту их встречали с флагами, цветами и оркестром. Рассказываем, когда пройдет торжественная церемония награждения и что подарят олимпийцам

Когда пройдет церемония награждения олимпийцев

В Москве готовятся чествовать российских чемпионов и призеров Олимпийских игр в Токио. Точная дата проведения официальной церемонии награждения в Кремле в 2021 году пока не известна. Об это сообщает портал Пронедра.

Что подарят олимпийцам в Кремле в 2021 году

Согласно традициям последних лет, у официальной церемонии появились особые правила. Президент страны вручает чемпионам государственные награды, а премьер-министр – ключи от автомобилей.

Что подарят олимпийцам в 2021 году – не известно. Более пяти лет олимпийцам дарят автомобили, возможно, традицию продолжат и в этом году.

Сколько заплатят олимпийцам за медали

Согласно порталу Автостат, чемпионы Олимпийских игр, завоевавшие золотые медали, получат по 4 млн рублей, серебряные – 2,5 млн рублей, бронзовые – 1,7 млн рублей.

Сколько медалей завоевала Россия на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх в Токио сборная России завоевала 71 награду. В их числе 20 – золотых медалей, 28 – серебряных и 23 – бронзовых.

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