Горняк22: «Прошлый век»: отец олимпийца Каменского оценил условия для стрелков на Алтае

Игорь и Сергей Каменские Фото: "Алтайский спорт"

Алтайские стрелки нуждаются в электронных пневматических установках, современном оружии и обновлении экипировки, пока с этим проблемы

Заслуженный тренер России Игорь Каменский после того, как его сын Сергей завоевал бронзовую и серебряную медали на Олимпиаде в Токио, рассказал «Толку» о том, как обстоят дела со стрелковым спортом в их родном Бийске. Специалист посетовал на необходимость укрепления материальной базы, которая категорически устарела.

Напомним, накануне сам олимпиец, комментируя слова своей коллеги по команде Анастасии Галашиной о том, что тир, в котором она тренируется в Ярославле, это «прошлый век», отметил: «До недавнего времени у нас было еще хуже – было «средневековье». Это Алтай, город Бийск».

«Толк» решил выяснить у отца Сергея, как обстоит дела с условиями для тренировок стрелков и чем им могут помочь краевые спортивные чиновники.

Нужны серьезные вливания

– Игорь Владимирович, и Сергей, и вы уже говорили о том, что для развития пулевой стрельбы в Бийске необходимо укреплять материальную базу. Что именно нужно построить, поменять, купить, а главное, какие деньги нужны на это?

– Те пневматические установки, которые есть у нас, это прошлый век. Сейчас все стреляют по электронным установкам типа «Аскор». Даже в России все соревнования, не говоря уже о чемпионатах Европы и мира, проводятся на этих установках.

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Плюсы в том, что здесь не надо расходного материала, не надо мишеней, вся информация на мониторе. Точность таких установок огромная, плюс-минус 0,1 мм. Судейские ошибки исключены.

Именно эти установки сейчас являются основными. Но, конечно, они недешевые. Одна стоит 150-200 тысяч рублей. В идеале нам нужно 10 таких установок.

– В каком состоянии находится помещение, где занимаются бийские стрелки?

– Сейчас нам сделали хорошее помещение. Мы занимаемся в подвале гимназии №2. До этого у нас таких условий не было никогда.

Единственный недостаток, недавно делали промывку сетей, пустили воду под высоким давлением. Где-то были забиты колодцы, и вся вода пошла к нам. Неделю все убирали, несмотря на то, что были в отпуске. Мы и до сих пор разгребаем последствия.

Этот инцидент нас шокировал. Где гарантия, что это не повторится?

– Как у вас дела с оружием?

– Оружие старое, примерно 1990-х годов. Постепенно стараемся обновлять. В позапрошлом году взяли две винтовки и два пистолета. Помогли региональное министерство спорта и Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края. Тогда нам выделили порядка 300 тысяч рублей.

Этого, конечно, недостаточно. Занимающихся у нас много, и они выстраиваются в очередь, чтобы стрелять из нового оружия.

– Экипировка тоже нуждается в обновлении?

– Три костюма мы получили. Ими пользуются только те спортсмены, которые входят в сборную края. Для начинающих костюмчики крайне изношены. Конечно, тоже надо обновлять. Исходим из того, что есть. Новый костюм стоит в пределах 80 тысяч рублей.

Медали Каменского повышают интерес к стрельбе

– Кроме Бийска, как в регионе развивается пулевая стрельба?

– Есть стрелковый клуб в Барнауле. Там сделали капитальный ремонт. Получился новый пневматический тир, но с теми же старыми установками.

Кроме Бийска и Барнаула, наш вид спорта нигде в крае не развивается. Знаю, что в Рубцовске есть Дмитрий Сергеев, который бы с удовольствием занялся развитием пулевой стрельбы, но у него нет помещения.

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– Если говорить про Бийск, сколько сейчас детей занимается стрельбой в наукограде и на каких условиях проводятся занятия?

– По прошлому учебному году у нас регулярно занимались 60-70 человек. Родители, у которых есть возможность, делают добровольные пожертвования, иначе мы просто не сможем существовать.

Сейчас будем делать новый набор в группу начальной подготовки.

– Медали Сергея на Олимпиаде наверняка вдохновят детей и их родителей на то, чтобы заняться стрельбой?

– Уже было несколько звонков. Интерес к нашему виду спорта есть.

Сергей был готов на золото

– Сейчас у вас есть воспитанники, которые уже подают надежды на большое спортивное будущее?

– Двум нашим девочкам присвоили звания мастеров спорта, но они в этом году окончили школу и планируют дальше учиться в других городах. Похоже, что больше они стрелять не будут.

А так есть перспективные ребята, которые себя хорошо проявляют. На чемпионате и первенстве края практически все призовые места в винтовке были наши.

На чемпионате Сибирского федерального округа в миксте, где Серега и Каримова взяли бронзу на Олимпиаде, наши пары разыграли в финале первое и второе места между собой.

– Раньше вы говорили, что выступление Сергея оцениваете как неплохой результат. Нет все же горчинки, что уже во второй раз он останавливается в шаге от заветного титула?

– Вообще, он готов был на золото, однозначно. Но, не его вина, что китаец оказался таким точным. Неизвестно откуда он взялся, я раньше такую фамилию не слышал.

Мировой и олимпийский рекорды обновить – это не так-то просто. А то, что Сергей показал свой лучший результат и улучшил стрельбу в финале, – это очень прилично. С этим результатом в Рио он бы точно выиграл.

– Сергей всегда производит впечатление максимально уравновешенного человека. Это природное качество или его тоже нужно тренировать?

– Во-первых, у него спокойный склад характера. Сам стрелковый спорт позволяет тренировать свою психику. В основном спортсмены работают сами над собой. В умении владеть собой Сергею не откажешь.

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