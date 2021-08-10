Горняк22: «Прошлый век»: отец олимпийца Каменского оценил условия для стрелков на Алтае
Игорь и Сергей Каменские Фото: "Алтайский спорт"
Алтайские стрелки нуждаются в электронных пневматических установках, современном оружии и обновлении экипировки, пока с этим проблемы
Заслуженный тренер России Игорь Каменский после того, как его сын Сергей завоевал бронзовую и серебряную медали на Олимпиаде в Токио, рассказал «Толку» о том, как обстоят дела со стрелковым спортом в их родном Бийске. Специалист посетовал на необходимость укрепления материальной базы, которая категорически устарела.
Напомним, накануне сам олимпиец, комментируя слова своей коллеги по команде Анастасии Галашиной о том, что тир, в котором она тренируется в Ярославле, это «прошлый век», отметил: «До недавнего времени у нас было еще хуже – было «средневековье». Это Алтай, город Бийск».
«Толк» решил выяснить у отца Сергея, как обстоит дела с условиями для тренировок стрелков и чем им могут помочь краевые спортивные чиновники.
Нужны серьезные вливания
– Игорь Владимирович, и Сергей, и вы уже говорили о том, что для развития пулевой стрельбы в Бийске необходимо укреплять материальную базу. Что именно нужно построить, поменять, купить, а главное, какие деньги нужны на это?
– Те пневматические установки, которые есть у нас, это прошлый век. Сейчас все стреляют по электронным установкам типа «Аскор». Даже в России все соревнования, не говоря уже о чемпионатах Европы и мира, проводятся на этих установках.
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Юным спортсменам до сих пор приходится стрелять по бумажным мишеням, а из современного оборудования – только то, что спортсмен сам отдал в тир
Плюсы в том, что здесь не надо расходного материала, не надо мишеней, вся информация на мониторе. Точность таких установок огромная, плюс-минус 0,1 мм. Судейские ошибки исключены.
Именно эти установки сейчас являются основными. Но, конечно, они недешевые. Одна стоит 150-200 тысяч рублей. В идеале нам нужно 10 таких установок.
– В каком состоянии находится помещение, где занимаются бийские стрелки?
– Сейчас нам сделали хорошее помещение. Мы занимаемся в подвале гимназии №2. До этого у нас таких условий не было никогда.
Единственный недостаток, недавно делали промывку сетей, пустили воду под высоким давлением. Где-то были забиты колодцы, и вся вода пошла к нам. Неделю все убирали, несмотря на то, что были в отпуске. Мы и до сих пор разгребаем последствия.
Этот инцидент нас шокировал. Где гарантия, что это не повторится?
– Как у вас дела с оружием?
– Оружие старое, примерно 1990-х годов. Постепенно стараемся обновлять. В позапрошлом году взяли две винтовки и два пистолета. Помогли региональное министерство спорта и Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края. Тогда нам выделили порядка 300 тысяч рублей.
Этого, конечно, недостаточно. Занимающихся у нас много, и они выстраиваются в очередь, чтобы стрелять из нового оружия.
– Экипировка тоже нуждается в обновлении?
– Три костюма мы получили. Ими пользуются только те спортсмены, которые входят в сборную края. Для начинающих костюмчики крайне изношены. Конечно, тоже надо обновлять. Исходим из того, что есть. Новый костюм стоит в пределах 80 тысяч рублей.
Медали Каменского повышают интерес к стрельбе
– Кроме Бийска, как в регионе развивается пулевая стрельба?
– Есть стрелковый клуб в Барнауле. Там сделали капитальный ремонт. Получился новый пневматический тир, но с теми же старыми установками.
Кроме Бийска и Барнаула, наш вид спорта нигде в крае не развивается. Знаю, что в Рубцовске есть Дмитрий Сергеев, который бы с удовольствием занялся развитием пулевой стрельбы, но у него нет помещения.
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– Если говорить про Бийск, сколько сейчас детей занимается стрельбой в наукограде и на каких условиях проводятся занятия?
– По прошлому учебному году у нас регулярно занимались 60-70 человек. Родители, у которых есть возможность, делают добровольные пожертвования, иначе мы просто не сможем существовать.
Сейчас будем делать новый набор в группу начальной подготовки.
– Медали Сергея на Олимпиаде наверняка вдохновят детей и их родителей на то, чтобы заняться стрельбой?
– Уже было несколько звонков. Интерес к нашему виду спорта есть.
Сергей был готов на золото
– Сейчас у вас есть воспитанники, которые уже подают надежды на большое спортивное будущее?
– Двум нашим девочкам присвоили звания мастеров спорта, но они в этом году окончили школу и планируют дальше учиться в других городах. Похоже, что больше они стрелять не будут.
А так есть перспективные ребята, которые себя хорошо проявляют. На чемпионате и первенстве края практически все призовые места в винтовке были наши.
На чемпионате Сибирского федерального округа в миксте, где Серега и Каримова взяли бронзу на Олимпиаде, наши пары разыграли в финале первое и второе места между собой.
– Раньше вы говорили, что выступление Сергея оцениваете как неплохой результат. Нет все же горчинки, что уже во второй раз он останавливается в шаге от заветного титула?
– Вообще, он готов был на золото, однозначно. Но, не его вина, что китаец оказался таким точным. Неизвестно откуда он взялся, я раньше такую фамилию не слышал.
Мировой и олимпийский рекорды обновить – это не так-то просто. А то, что Сергей показал свой лучший результат и улучшил стрельбу в финале, – это очень прилично. С этим результатом в Рио он бы точно выиграл.
– Сергей всегда производит впечатление максимально уравновешенного человека. Это природное качество или его тоже нужно тренировать?
– Во-первых, у него спокойный склад характера. Сам стрелковый спорт позволяет тренировать свою психику. В основном спортсмены работают сами над собой. В умении владеть собой Сергею не откажешь.