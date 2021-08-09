Горняк22: Легковушка отлетела на тротуар после ДТП в центре Барнаула

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Предположительно, один из участников аварии принадлежит частному охранному предприятию. Были ли в машине в момент аварии пассажиры, неизвестно

Утром 8 августа в Барнауле на пересечении проспекта Социалистического и улицы Гоголя произошло ДТП – столкнулись две легковушки, сообщает «Инцидент Барнаул».

После столкновения один из участников аварии отлетел на тротуар. Оба транспортных средства получили повреждения. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в массовом ДТП в Барнауле.

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