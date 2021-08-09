Горняк22: 14 человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

ДТП Фото: apa.az

Одиннадцать человек погибли на месте, трое скончались в больницах. Ранены 18 человек, они госпитализированы в пять больниц

Серьезное ДТП произошло рано утром 8 августа в районе турецкого города Балыкесир, сообщает РИА «Новости».

Известно, что на дороге рейсовый автобус потерял управление и перевернулся. В результате случившегося погибли 14 человек, еще 18 получили травмы.

Стоит отметить, что это уже не первый случай за последнее время. Так, 7 августа в провинции Маниса также произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Тогда в аварии погибли девять человек, еще 30 пострадали.

Ранее сообщалось, что в Турции перевернулся автобус с российскими туристами — есть погибшие.

ТОЛК